Maatschappelijke begeleiders en wijkvrijwilligers gezocht

Uithoorn – VluchtelingenWerk is op zoek naar maatschappelijk begeleiders en wijkvrijwilligers die vluchtelingen in de gemeente Uithoorn helpen om zichzelf te kunnen redden in de Nederlandse maatschappij en om zich hier thuis te voelen. Tijdens je werk word je getraind en ondersteund door een professionele medewerker van VluchtelingenWerk. De taken zijn: Bieden van maatschappelijke ondersteuning, zoals verstrekken van informatie, regelen van praktische zaken en invullen van formulieren, voorbereiden en uitvoeren van huisvestingstraject, huisbezoeken en bezoeken van woningbouwvereniging, sociale dienst, UWV werkbedrijf, zorgverzekeraar etc. Ben je minimaal 6 uur per week beschikbaar en lijkt je het interessant om één dag per week mee te werken met ons, stuur dan je CV naar Elke Op ’t Root, eoptroot@vluchtelingenwerk.nl. Voor meer informatie kun je ook bellen op 06-13613440.’