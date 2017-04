Maatregelen Rabobank na plofkraken

Aalsmeer – Rabobank Regio Schiphol heeft in het afgelopen jaar in deze regio verschillende keren met plofkraken te maken gehad. Deze plofkraken brachten schade toe aan de geldautomaten en aan omliggende panden. Voor de bank én voor de gemeenschap een ingrijpende gebeurtenis. Plofkraken vinden steeds meer plaats met behulp van (zware) explosieven.

Naast de schade aan automaten is door het gebruik van vaste explosieven de schade aan de omgeving sterk gestegen. De grootste zorg zit in het toegenomen risico op persoonlijk letsel. De Rabobank gaat daarom een aantal maatregelen nemen. Uitgangspunt daarbij is dat de aanwezigheid en beschikbaarheid van geld zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.

De geldautomaat in Vijfhuizen en de geld- en sealbagautomaat in Uithoorn (Winkelcentrum Zijdelwaard) zijn als gevolg van een plofkraak tot nader overleg buiten gebruikt. De Rabobank is actief in gesprek met winkeliers voor een passend alternatief dat voorziet in de behoefte om contant geld te pinnen. Voor de overige locaties geldt dat er zichtbare maar ook onzichtbare extra beveiliging wordt aangebracht of ingezet. In Aalsmeer wordt hard gewerkt aan 24 uurs locatie op het Praamplein. Helaas zit één en ander hier technisch niet mee. Tijdens kantooruren kunnen inwoners voor het pinnen of storten van geld terecht bij het kantoor in de Zijdstraat.

“Sinds vorig jaar wordt de Rabobank in toenemende mate getroffen door plofkraken of pogingen daartoe. Dit geeft veel financiële schade en overlast. Daarom nemen we maatregelen die criminelen moeten ontmoedigen. We realiseren ons ook goed dat de schrik in de benen van omwonenden zit gezien de impact van plofkraken. Daar houden we uiteraard ook rekening mee”, aldus Arthur van Woensdregt, directeur Particulieren van Rabobank Regio Schiphol.

Alternatieven

De Robobank Regio Schiphol blijft in haar gehele regio de mogelijkheid aanbieden om over contant geld te beschikken. De dienstverlening voorziet hierin op de volgende manieren: Groot aanbod van geldautomaten in de directe omgeving, van zowel de Rabobank als andere banken. Binnengeldautomaten in diverse supermarkten. Geldservice zodat contant geld thuisbezorgd wordt. Een aantal winkels biedt klanten de mogelijkheid extra te pinnen. Kijk op de website, www.rabobank.nl/regioschiphol, voor de meest actuele informatie waar bovenstaande alternatieven beschikbaar zijn.