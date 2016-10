Maak de legakkers veiliger

Vinkeveen – Om de veiligheid op de Vinkeveense Legakkers te vergroten is Michel Verbruggen gestart met een Whatsapp groep ‘legakkers’. Het op een makkelijke en laagdrempelige manier waardevolle informatie aan elkaar doorgeven over inbraak, omgewaaide bomen en andere ongemakken op de legakkers is helemaal van deze tijd. Aanmelden gaat snel, is kosteloos en zal geheel anoniem gebeuren. Wilt u ook op de hoogte blijven van de gebeurtenissen op de legakkers en een bijdrage leveren om de Vinkeveense Plassen veiliger te krijgen? Meldt u dan aan door een SMS te sturen naar nummer: 06-57537699 onder vermelding van: legakker