Lugubere vondst op Uiterweg

Aalsmeer - De politie is maandagochtend 17 oktober gevraagd naar de Uiterweg te gaan voor een lugubere vondst. Tijdens graafwerkzaamheden was een menselijke schedel gevonden. De medewerkers van de forensische opsporing is zijn opgeroepen en hebben ter plaatse de schedel onderzocht. Een eerste, voorzichtige conclusie is dat de schedel van een ouder iemand is, die waarschijnlijk voor de Tweede Wereldoorlog heeft geleefd. Gedacht wordt aan een natuurlijke dood. Nabij de schedel zijn ook enkele botresten aangetroffen. De schedel en botten zijn meegenomen voor verder onderzoek.

Bron: Politie Aalsmeer Uithoorn