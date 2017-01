Loop mee met AB over de Hoge Dijk

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 28 januari gaan fractieleden van AB aan de wandel over de Hoge Dijk. Over deze dijk heeft de fractie vragen gesteld aan het college. De wens van AB is om de Hoge Dijk als wandel- en fietsverbinding te kunnen gebruiken. Een ‘walk & talk’ in plaats van ‘Thee met AB’. De fractieleden willen natuurlijk tijdens het lopen met u/jou van gedachten wisselen over wat de wensen en mogelijkheden zijn. De wandeling start om 15.00 aan het begin van de Hoge Dijk, hoek bij de Aalsmeerderweg en Stommeerkade. Aanmelden is gewenst en dit kan via fractie@aalsmeersebelangen.nl. Vooral handig om te weten met hoeveel onderweg een horeca-lokaal bezocht gaat worden. Alles bij elkaar zal de wandeling met pauze uiterlijk twee uur duren. Bij teveel regen of wanneer de ijsbaan open is, zal de wandeling niet doorgaan. Lees de (vernieuwde) website voor meer informatie: www.aalsmeersebelangen.nl