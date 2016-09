Open weekend bij 8 ambachtslieden

Kudelstaart - In het kader van de amb8route opent het Beeldeneiland dit weekend haar deuren. Bezoekers worden zaterdag 24 en zondag 25 september uitgenodigd te komen struinen op deze unieke locatie in de polder en het atelier van beeldend kunstenaar Femke Kempkes. Een inspirerende plek waar bezoekers kunnen zien hoe een beeld tot stand komt. Er wordt live gewerkt aan opdrachten en aan vrij werk door Femke en haar leerlingen.

Kinderen kunnen zelf aan de slag met klei in het kader van de zintuigen, het thema van deze editie. Tevens wordt informatie gegeven over workshop- en werkplaats mogelijkheden in het atelier.

De amb8route is te vervolgen langs de kaasboer, palingvisser, tekenatelier, bloem-bollenkweker, zeepatelier, pottenbakker en taartenbakker. De amb8route bestaat uit een fietsroute langs alle deelnemers en voert door het dorp Kudelstaart, langs de Westeinder en de Drecht via het Jaagpad aan de Amstel weer terug naar Kudelstaart. Beide dagen zijn bezoekers welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. Meer info op www.amb8route.nl.

Het Beeldeneiland is per fiets en korte wandeling bereikbaar via Jaagpad 9 in De Kwakel en per auto via de kruising Dwarsweg met De Banken in Kudelstaart middels een korte overvaart.