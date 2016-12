Local the Night X-Mas Special in P60

Amstelveen – Het is tijd voor een heuse Local the Night Kerst-editie in P60. De afgelopen jaren is Local the Night voor meerdere lokale bands de opstap geweest naar groot succes. Local the Night is een prima manier om te netwerken, podiumervaring op te doen en om meer optredens te genereren. Deze editie is met Molton Grove, Vergangenheit, Whitley SD en Aisha Boering. Verwacht een versierd podium en aan het eind van elke set een Kerst verrassing!

Molton Grove is een relatief nieuwe psychedelische/stoner band uit Amsterdam. Verwacht zweverige melodieën met een randje van fuzzy gitaarriffs, gepaard met blues-achtige solo’s. Molton Grove haalt inspiratie uit bands als Harvey Milk, Glow Sun, Queens Of The Stone Age en Alice In Chains.

Live zul je Whitley SD herkennen aan de harmonieuze samenzang die de nummers kenmerkt, maar er is ook zeker ruimte voor instrumentale intermezzo’s. Vijf man sterk bestaande uit (oud)leerlingen van de Herman Brood Academie spelen ze de nieuwe songs met een intensiteit waardoor je gedwongen wordt te blijven luisteren.

Vergangenheit. Met respect doch ontzag voor wat achter hen lag werd een nieuwe schakel in de lange keten der muziek gecreëerd uit vier verschillende materialen: confronterende zang, dromerige gitaren, beukende bas en onvermoeibare grooves. Een combinatie van garagerock, dreampop & shoegaze heeft Vergangenheit haar eigen plaats in het universum gegeven.

Aisha Boering. Geniet tijdens de pauze van haar versie van verschillende nummers van Amy Winehouse! Deze dame zit momenteel in 5 VWO van het Amstelveen College, maar zingt al haar hele leven.

Vrijdag 23 december, zaal open 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 5 euro, aan de zaal 7 euro. Meer informatie: www.p60.nl.