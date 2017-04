Livemuziek, exposities en toneel dit weekend

Aalsmeer – Het weekend is begonnen en dit betekent in Aalsmeer weer van alles te doen en te zien. Vrijdagavond 21 april waren er optredens van twee bands in N201 en was er in Bacchus een ode aan de overleden Aalsmeerse pianist Jan Busstra door het Aalsmeers Saxofoonkwartet. In het muziekcentrum aan de Zwarteweg gingen eerst de spots aan voor Whitley SD en daarna vulde de zaal zich redelijk goed voor Kurt Rosa, de winnaar van de Amstelland Popprijs in 2015.

Geschikt en Hollandse avond

Vanavond, zaterdag 22 april, is in de N201 een Neon 15+ danceparty. ‘Geschikt’ is de naam en het feest, waar geen alcohol geschonken wordt, trekt veelal jongeren uit Aalsmeer en wijde omgeving. De aanvang is 21.00 uur. Wie van Nederlandstalige muziek houdt, kan zaterdagavond naar cafe Sportzicht in de Sportlaan voor een gezellige Hollandse avond met optredens van zanger Edo en de finaliste van Holland’s Got Talent, Laura Fischer. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom.

Hobo String Band en toneel

En in cafe Joppe in de Weteringstraat wordt ruimte gemaakt voor de nieuwe Hobo String Band. Na enkele try-outs in plaatsjes in Noord-Holland wordt nu het ‘eigen’ dorp Aalsmeer getrakteerd op folkpop, rock en bluegrass uit de jaren zeventig tot nu. De aanvang is rond de klok van 21.30 uur. Zowel in Sportzicht als in Joppe is de toegang gratis.

In Joppe start vanaf 17.00 uur de inschrijving voor alweer de vierde Aalsmeerse Brommer Tourrit. Wees er op tijd bij, de animo is veelal groot en het aantal inschrijvingen is beperkt. En zaterdag 22 april is de eerste uitvoering van Toneelvereniging Kudelstaart. De klucht ‘Prive voor 2’ begint om 20.15 uur in het Dorpshuis. De voorstelling wordt ook ten tonele gebracht op 29 april.

Uittips:

Expositie ‘Kroonjuwelen’ in de Historische Tuin, ingang Praamplein. Open zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.30 uur.

Expositie ‘Doeken van Sterren’ in galerie Sous-Terre, tegenover de watertoren. Zaterdagmiddag om 16.00 uur opening met muziek. Open zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Open atelier in ark Cathy van der Meulen aan de Oude Spoordijk. Open zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Expositie ‘Bloemen’ in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Zondag vogelbeurs in hal De Baccara in de Baccarastraat van 10.00 tot 12.30 uur.

Zondag eerbetoon aan Elvis Presley door Frederique Spigt en Roel Spanjers in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer vanaf 16.00 uur.

Fijn weekend!