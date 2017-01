Livemuziek en Quiz Night in Joppe

Aalsmeer – In Joppe verzorgde de Hein Meijer Bluesband afgelopen zaterdag 7 januari een optreden. Het café in de Weteringstraat was heel goed gevuld met trouwe fans, familieleden en liefhebbers van blues. Gitarist en zanger Hein Meijer uit Aalsmeer (geboren Kudelstaart) is geliefd bij een breed publiek. Happy blues wordt zijn muziek wel genoemd en inderdaad wist ‘Little Boogie Boy’, samen met zijn bassist en drummer, een gezellig en sfeervol optreden te brengen. Er klonk regelmatig applaus en er is zelfs gedanst. Geslaagd!

Café Joppe trakteert om de twee weken op livemuziek. Op zaterdag 21 januari is het de beurt aan de band B-Loose. Deze vijfmansformatie brengt allerlei bekende covers uit de jaren tachtig tot nu. Meezingen mag! Ook dit optreden begint rond de klok van 21.30 uur en is gratis te bezoeken.

Dinsdag Quiz Night

Voor de late beslissers: Vanavond, dinsdag 10 januari, is de eerste Quiz Night in 2017 in café Joppe. De aanvang is 20.30 uur en ieder team is welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.