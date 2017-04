Lintjesregen in Uithoorn

Woensdag 26 april 2017 heeft burgemeester Oudshoorn ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Gelegenheid een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan zes inwoners van Uithoorn. De heren T.C.J. Zeldenthuis, H.C.M. Rijnbeek, W.E.J.M. Verlaan, J. de Jong en J. Baas worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en de heer F. Mäkel wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw G. Dokter-Westerheijden ontvangt de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Blankers-Kasbergen in Ouderkerk aan de Amstel. Voor meer uitgebreid nieuws hierover, lees de Nieuwe Meerbode van woensdag 2 mei a.s.