Lidl start met sloop bankgebouwen

Aalsmeer – Het beeld aan de Stationsweg gaat veranderen. Aanstaande maandag 6 februari wordt een aanvang gemaakt met de sloop van de twee panden van de Rabobank. Dit heeft de Lidl omwonenden laten weten in een schrijven. Beide gebouwen moeten plaats maken voor de realisatie van het nieuwe winkelpand van de supermarktketen. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden zo’n vier maanden gaan duren. Voor deze ‘klus’ is Weever Sloopwerken geselecteerd.

In de brief geeft de Lidl aan dat het voor aanvang mogelijk is dat Weever contact opneemt met direct omwonenden voor een vooropname, zodat de Lidl er zeker van is dat als schade ondervonden wordt door de werkzaamheden deze vergoed kunnen worden.

Vastgoedacquisiteur M.K.J. Rozema van Lidl Nederland geeft in het schrijven de omwonenden ook telefoonnummers en mail-adressen voor vragen over en tijdens de sloopwerkzaamheden. Keurig verzorgd. Volgens een snelle berekening start de Lidl met de bouw van het winkelpand in juni.