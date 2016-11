Lichte stijging woninginbraken

Uithoorn – Er is momenteel een lichte stijging aan inbraken in woningen in Uithoorn. Met name in de wijk Thamerdal zijn inbrekers actief. De politie vraagt bewoners om extra alert te zijn en verdachte omstandigheden direct te melden. Wie een situatie niet vertrouwt, mag 112 bellen, anders 0900-8844. Denk aan een goed signalement van de dader(s) en noteer eventueel het kenteken van de auto waarin de verdachte persoon wegrijdt.

Uiteraard kan er zelf veel gedaan worden om een inbraak te voorkomen. Zorg ter preventie dat er licht in huis brand bij afwezigheid als het donker is. De dagen zijn korter geworden, rond vijf uur is het al behoorlijk donker. Wie een achtertuin heeft, doet er goed aan de poort op slot te doen en natuurlijk is het raadzaam om bij afwezigheid ramen en deuren af te sluiten.