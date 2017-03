Lezing over veertig-dagentijd in Baken

Aalsmeer – Anne-Marie van der Wilt, beeldend kunstenaar én theoloog, komt naar het zalencentrum ’t Baken. Zoals te verwachten is, heeft haar kijk op geloven grote invloed op haar werk. Waar sommige beeldende kunst prikkelen en soms choqueren, heeft háár kunst duidelijk een meditatief karakter. Het is bedoeld om er troost uit te halen, of bemoediging, of hoop. “God heeft de kleuren bedacht en ik geloof dat wij ons daar door mogen laten inspireren”, meent Anne-Marie, “Kleuren zijn zó prachtig, zó talrijk, zó veelzijdig! Als de zon schijnt en het tegelijk regent, ontstaat de regenboog. Die kleuren heeft God bedacht!” Dat ziet ze ook bij de kleuren van liturgische kleden die ze, in opdracht, maakt. De basis van die kleuren gaat terug op de elfde eeuw. De kleden maken onderdeel uit van het liturgisch jaar en volgen de christelijke feesten. Ze kan zich goed vinden in het gebruik van deze kleuren.

“Ik heb me verdiept in de psychologie van kleuren en de liturgische kleuren sluiten hier helemaal op aan. Er zit echt heel veel symboliek in.” Enthousiast legt ze uit: “Groen is de kleur die door het jaar heen gebruikt wordt; het is de kleur van groei, van trouw, van de schepping, van de basis. Paars wordt gebruikt voor de veertig dagen voor Pasen en voor advent. Het is de kleur van verwachting en bezinning en loopt uit op de kleur wit: de kleur van het feest. Rood is de kleur van Pinksteren: de kleur van de liefde en van Gods Geest!”

Anne-Marie heeft een aantal kerken in Nederland met haar kunstwerken verrijkt en heeft verder ook interieur-aanpassingen verzorgd. Tot 23 april houdt zij een expositie hedendaagse iconen in de Geerteskerk te Kloetinge. Daarna gaat de tentoonstelling van 9 mei tot 15 juni naar de Vierhovenkerk in Delft. De iconen zijn gemaakt bij en geïnspireerd door bijbelgedeelten over het leven van Jezus, zijn dood aan het kruis en zijn opstanding, Hemelvaart en Pinksteren.

Op woensdag 5 april zal Anne-Marie van der Wilt – aansluitend aan de passiestonde van de Raad van Kerken van 19.15 tot 19.45 uur – om 20.00 uur in ’t Baken in de Sportlaan 86 een lezing over de veertigdagentijd geven.