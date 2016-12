Lezing over Auguste Rodin in bieb

Amstelveen – In de bibliotheek op het Stadsplein wordt op donderdag 15 december een lezing gegeven over de kunstenaar Auguste Rodin. De lezing is van 14.30 tot 16.30 uur.

Zoals vaker in de geschiedenis van de kunst werd het werk van Auguste Rodin niet altijd met open armen ontvangen. En zoals vaker wordt hij tegenwoordig gezien als een genie en een van Frankrijks grootste beeldhouwers ooit. De ‘Burgers van Calais’ en het beeld van Honoré de Balzac, die destijds op gefronste wenkbrauwen konden rekenen, gelden nu als topstukken uit zijn oeuvre.

Auguste Rodin (1840-1917) werd overigens in zijn tijd al erkend als een belangrijke kunstenaar, al was zijn stijl verre van wat destijds als academisch gold. In plaats van gladde, afgewerkte oppervlakken is de textuur van zijn beelden rijk en draagt sporen van het ontstaansproces. Hoogst ongebruikelijk, als je het vergelijkt met wat de academische smaak voorschreef. Het gevolg was een expressieve stijl vol dynamiek, karakter en emotie.

Tot en met 30 april 2017 is in het Groninger Museum de tentoonstelling Auguste Rodin – Genius at work te bekijken. Meer dan 120 beelden en veel foto- en schetsmateriaal geven een overzicht van Rodins kunst. In de lezing van donderdag komen daarnaast werken aan de orde die in Groningen niet te zien zijn, maar ook beelden van collega-kunstenaars zoals Camille Claudel en Edgar Degas. Kortom, een nuttige verrijking.

Toegangsprijs €19,- en voor bibliotheekpashouders €12,50. Reserveren kan via www.bureauboeiend.nl of via tel. 020 2216498.