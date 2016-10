‘Invasieve exoten’ in Wester-Amstel

Amstelveen - Zondag 9 oktober om 15.00 uur spreekt Wilfried Reinhold op Buitenplaats Wester-Amstel over zogenaamde ‘invasieve exoten’. Dat zijn dieren zoals de tijgermug, de Amerikaanse rivierkreeft en de halsbandparkiet, maar ook planten zoals de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de springbalsemien. Mooie en leuke dieren en planten, maar ze kunnen een gevaar voor onze inheemse planten en dieren zijn, en soms een gevaar voor de volksgezondheid. Zo kan de tijgermug het zikavirus verspreiden, of de gele koorts. En heeft de Amerikaanse rivierkreeft onze eigen rivierkreeft bijna overal verdreven, of vermoord door een virus dat hij meebracht en waarvoor hijzelf immuun is.

Reinhold is een man met een missie: Hij vindt dat er meer bekendheid moet komen over invasieve exoten, en ook over preventie. Hij zegt: “Als je maar lang genoeg niks doet, nemen ze alles over!”

Zondag 9 oktober 15.00 uur. Buitenplaats Wester-Amstel, Amsteldijk-Noord 55, Amstelveen Prijzen: gasten 8,50 euro, donateurs 6 euro, kinderen t/m 12 jaar gratis. Koffie en thee gratis voor aanvang. Reserveren: literair@wester-amstel.nl