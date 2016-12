‘De geboorte van Schiphol’ in Crash

Aalsmeerderbrug – Op 19 september 1916 landden de eerste drie vliegtuigen op Schiphol. Dit jaar dus precies een eeuw geleden. Net als het Fort bij Aalsmeer lag het militaire vliegkamp binnen het Vak Aalsmeer van de Stelling van Amsterdam.

Maar hoe is de keuze voor deze uithoek van de gemeente ooit tot stand gekomen? Wie was de eerste vlieger die 100 jaar geleden op Schiphol landde, met welk toestel en waarom? Had hij een passagier bij zich? En wat is nog terug te vinden van die hele vroege geschiedenis?

Dat zijn vragen die historicus Jan Willem de Wijn zich drie jaar geleden stelde. Hij vond de antwoorden na een speurtocht door zes archieven, verspreid over Nederland en op Schiphol zelf. Op zaterdagmiddag 17 december neemt hij belangstellenden aan de hand van tientallen afbeeldingen mee in zijn speurtocht naar ‘De geboorte van Schiphol’. Deze lezing vindt plaats in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 40-45, gevestigd in het Fort bij Aalsmeer, aan de Aalsmeerderdijk 460 te Aalsmeerderbrug. Het museum is geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang tot het museum is 3.50 euro voor volwassenen, kinderen ouder dan 12 jaar 1,50 euro, donateurs en veteranen hebben gratis toegang.

De entree tot de lezing, die aanvangt om 13.00 uur, is gratis. In het Crash museum kunnen de bezoekers ook nog de tijdelijke expositie ‘100 jaar Schiphol – De jaren 1940-1945’ zien.

Foto: Kapitein Hendrik Walaardt Sacre bezocht in januari 2016 Haarlemmermeer. In zijn dagboek noteerde hij over Schiphol: ‘Dit terrein is goed’. In september van dat jaar landden de eerste drie vliegtuigen op Schiphol.