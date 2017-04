Lezing ‘Breinstorm’ in Crown Theater

Aalsmeer – Op maandag 22 mei organiseert de Rotary Club Aalsmeer Uithoorn een plezierige, informatieve, verrassende, betaalbare, enthousiaste, humorvolle avond in het grote theater van Studio’s Aalsmeer. Professor Erik Scherder is bereid gevonden een informatieve lezing te houden. Dat doet hij met enthousiasme en vakkundigheid waardoor hij een ingewikkeld onderwerp weet over te brengen op de luisteraars. Hij doet dit voor het goede doel, de Hersenbank. U wordt er dus rijker van in kennis en draagt bij aan het onderzoek van de Hersenbank. De lezing ‘Breinstorm’ begint om 20.00 uur. Boek snel uw kaarten via www.amsterdamsebosgolf.nl.

De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn organiseert op 4 juli ook het Amsterdamse Bos Golf toernooi, waarvan de opbrengst eveneens is voor de Hersenbank.