Lezer zoekt leeskring

Amstelland – Delen is het nieuwe hebben. Ook als het om boeken gaat. Voor iedereen die van lezen houdt en het leuk vindt om leeservaringen te delen, deze tip; start een leeskring of sluit je aan. Met een eigen Leeskring selecteer en lees je boeken, die je samen bespreekt.

Hoe je dat doet? Tijdens de ‘leeskring-date’ krijg je informatie en tips hoe je een leeskring opstart, boeiend houdt en wat er nog meer bij komt kijken. De bibliotheek vertelt ook alles over de leeskoffers. Kom en ontmoet andere enthousiaste lezers! Wie weet het begin van iets heel moois…

Meer informatie over de leeskringen van de bibliotheek Amstelland is terug te vinden op de website www.debibliotheekamstelland.nl onder Leeskringen.

De ‘leeskring-date’ is op donderdag 19 januari van 15.00 tot 17.00 uur in bibliotheek Amstelveen Westwijk. Deelname is dankzij een actie van de bibliotheek nu gratis in plaats van 7,50 euro. In verband met een beperkt aantal plaatsen is vooraf reserveren via www.debibliotheekamstelland.nl noodzakelijk.