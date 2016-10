“Leuk tentje en prima bandje”

Aalsmeer – “Ik ken een heel leuk tentje, daar speelt een prima bandje.” Een hit van Doe Maar. Het leuke tentje is gevonden hoor en het prima bandje ook. Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat en hier speelde afgelopen zaterdagavond 15 oktober een geweldig bandje: De Guitar Syndicate. Heerlijke muziek, warme klanken.

Geweldig was het om te zien hoe gedreven de muzikanten waren en zo goed op elkaar ingespeeld. Helemaal pakkend werd het toen de special guest haar gitaar oppakte en achter de microfoon plaatsnam. Camila Costa uit Brazilië. Ze was een weekend in Aalsmeer en wilde wel met haar landgenoten muziek maken. Nelson Latif op gitaar en cavaquinho (kruising tussen ukelele en mandoline) en Breno Viricimo op bas komen uit Brazilië. Een internationaal gezelschap, gitarist David Golek komt uit Israel en drummer Olaf Keus is een ‘nuchtere’ Hollander met wel een Braziliaanse vrouw.

De mengeling van Jazz, Latin en Braziliaanse klanken pasten prima in het knusse Bacchus, dat overigens heel goed gevuld was. Sterker nog, het was druk. En heel gezellig! Veel bewondering was er voor de muzikanten. Terecht was het applaus na ieder nummer. En natuurlijk kon de band er niet aan ontkomen om een toegift te geven. Fijn publiek, gaven ze zelf aan en daar wil je natuurlijk best enkele extra nummers spelen. Ook deze laatste nummers waren een genot om naar te luisteren.

Hou de programmering van Bacchus in de gaten, een aanrader. Qua muziek veelal een geweldige keuze en het aanbod is divers. Aanstaande zaterdag 22 oktober geen muziek, maar cabaret. Het podium is voor Anne Neuteboom met de voorstelling ‘Weg’. Aanvang is 21.00 uur. Schroom niet en stap het knusse Bacchus eens binnen. Het culturele café is weliswaar klein, maar groots in ontvangst en programmering!