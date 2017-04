Let op: Babbeltruc bij oudere inwoners!

Aalsmeer – Op dinsdag 11 april tussen 18.00 en 18.45 uur is er op Ketelhuis een zogenaamde babbeltruc geweest. Er verscheen aan de deur van een hoogbejaarde dame een vrouw die zich uitgaf als medewerker van de Thuiszorg. Zij heeft de benen van slachtoffer nagekeken in de huiskamer. Op een gegeven moment vroeg de medewerkster aan de bewoonster om wat lager te gaan zitten zodat ze beter bij haar benen kon. Besloten werd dit te doen in de badkamer.

De medewerkster is even weggeweest om een kussen uit de slaapkamer te halen, maar dat is niet het enige wat ze op dat moment heeft gedaan. Ze heeft de kluis van de bewoonster open gemaakt en hieruit een geldbedrag ontvreemd. Ook moest het slachtoffer haar ketting afdoen. Het betrof een gouden ketting met daaraan een gouden tientje alsmede een hangertje met groen steentje. Deze heeft ze na vertrek van de medewerkster niet meer teruggevonden.

De dader betreft een vrouw die volledig in het zwart was gekleed. Ze droeg een zwarte jasje met koperen knopen. Ze heeft blond haar, sprak Nederlands en gebruikte af en toe Italiaanse woorden. Ze droeg oorbellen in de vorm van creolen. Haar leeftijd is plusminus 30 à 40 jaar.

Bij nader onderzoek door de politie blijkt deze vrouw ook al om twee uur in de middag te hebben aangebeld bij een andere oudere dame, die de zaak niet vertrouwde, waarop de ‘thuiszorgster’ vertelde dat ze verkeerd was en weer wegging.

De politie neemt deze oplichting zeer serieus en is een groot onderzoek gestart. Mogelijk zijn er meer mensen bij wie is aangebeld door de ‘thuiszorgster’, de politie hoort het graag via 0900-8844. Ook hoopt de politie op reacties van getuigen. Wie heeft de ‘thuiszorgster’ gezien of heeft meer informatie?