Let op: 50 Euro biljet kan vals zijn

Aalsmeer - Op dinsdag 8 november in de middag heeft een man in het Centrum bij winkels geprobeerd vals geld te wisselen. De man kocht iets van weinig waarde en betaalde hiervoor met een briefje van vijftig euro. Dat het biljet vals was, is gelukkig snel ontdekt.

De politie is op de hoogte gebracht en agenten zijn direct naar het Centrum gegaan. De ‘valse wisselaar’ heeft mogelijk onraad geroken. Bij de komst van de politie had hij al de benen genomen.

De ondernemers in het Centrum waren alert. Onderling waarschuwden zij elkaar via facebook en twitter.

Natuurlijk is het mogelijk dat de man vandaag of morgen opnieuw gaat proberen zijn valse biljet te verzilveren. Daarom, ondernemers blijf scherp: Haal ieder briefje van vijftig euro door de scanner!