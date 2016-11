Lekker ontbijten in de klas

Aalsmeer – Een gezond ontbijt is broodnodig, zeker voor kinderen. Om dat te onderstrepen is er jaarlijks het Nationaal Schoolontbijt. Dit jaar gaan ruim 520.000 kinderen op 2.720 basisscholen in Nederland samen ontbijten in de klas. Het is alweer de veertiende editie van het Nationaal Schoolontbijt. Naast met elkaar gezond ontbijten in de klas, wordt in 255 gemeenten door leerlingen ook gegeten met de burgemeester in het gemeentehuis en gaan klassen zelfs ontbijten bij de bakker of de boer. In Aalsmeer staat ook het Nationale Schoolontbijt op het programma. Vandaag, woensdag 9 november, gaan de leerlingen van De Wegwijzer in de klas aan gezonde broodjes en sapjes of water. Aalsmeer is tot slot een JOGG-gemeente. De jongens en meiden krijgen bezoek. Wethouder Robbert-Jan van Duijn schuift gezellig aan en komt gezellig een broodje mee eten. Eet ze allemaal.

Wat er op de ontbijttafel lag en hoe het ontbijt is verlopen? Donderdag in de krant!