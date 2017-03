Legendary Shack Shakers in P60

Amstelveen – Wie denkt dat country flauw en oubollig is, heeft nog nooit van de Legendary Shack Shakers gehoord! Rauwheid, smerigheid en energie zijn de kernwaarden van de rock ’n roll, maar ook zeker van dit gezelschap. De prettig gestoorde frontman van ‘Colonel’, J.D. Welkes en zijn band combineren roots, rockabilly en punk tot een stomend geheel. Op donderdag 30 maart staan ze in P60 Amstelveen!

De vier mannen zorgen voor een ongekend explosieve mix van rockabilly, punk, roots, hillbilly, snelle polka en rauwe country. Ze begonnen in 1990 in Paducah, Kentucky als een vrij traditionele rockabilly band maar ontwikkelden door invloeden van verschillende andere muziek genres al snel een eigen sound. Bewapend met traditionele instrumenten als de banjo, mandoline en mondharmonica, speelt het kwartet al ruim 25 jaar wereldwijd alle podia plat! Ze weten van ieder optreden een uniek feest te maken. Stilstaan is dan ook vrijwel onmogelijk bij deze podiumbeesten!

Support: Bunch on a Breakout

Bunch on a Breakout is een 6-koppige band, ontstaan in 2012 onder de rook van de hoogovens te Beverwijk. Deze ‘voortvluchtige’ gasten maken een mix van hillbilly country & rock ’n roll. Met hun ijzersterke live-act zetten ze elke zaak, ongeacht de setting, naar hun hand! Bereid je voor op een dolle boel!

Donderdag 30 maart, zaal open om 20.00 uur. Aanvang: 20.30 uur in P60, Amstelveen.