Leesavontuur met Lot Lohr in bibliotheek

Aalsmeer – Op 25 januari zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan. Doel van de actie is om voorlezen aan jonge kinderen zowel thuis als bij de opvang, op school en in de bibliotheek te promoten. In de bibliotheek in de Marktstraat was Lot Lohr uit Sesamstraat afgelopen zaterdag 28 januari uitgenodigd om voor te komen lezen. Uit het prentenboek ‘De kleine walvis’ las de actrice voor en jongens en meisjes die op het voorleesuurtje waren afgekomen, hadden het reuze naar hun zin. Lot nam de kinderen mee op avontuur en deed dit vol overtuiging en levensecht. Zelfs de aanwezige ouders waren in de ban van het spannende avontuur van de kleine walvis. Net als overigens wethouder Robbert-Jan van Duijn, die maandag 30 januari heeft voorgelezen bij kinderdagverblijf De Stempel in De Rietpluim. Tussen alle vergaderingen en afspraken door eens iets heel anders. “Wat een feest om met de kinderen lekker te lezen, te leren en vooral heel veel lol te maken.” Ook de wethouder las voor uit dit prentenboek van het jaar 2017 van Ton Meijer.

Foto: www.kicksfotos.nl