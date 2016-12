Leerlingen van De Eendracht diploma Spaans!

Mijdrecht – Trots houden ze hun diploma Spaans omhoog! Alweer een aantal leerlingen die de ‘starterscursus’ Spaans hebben doorlopen bij OBS De Eendracht en mét goed gevolg! Onder vakkundige leiding van Eulalia Fernadez, docente Spaans, hebben zij in 10 lessen van een uur geleerd hoe zij zich kunnen redden in bijvoorbeeld Spanje, als ze daar misschien op vakantie zijn. In januari 2017 start er een vervolgserie op de Eendracht! Dan schuiven ook weer de andere gediplomeerde leerlingen van het voorgaande school jaar aan in de lessen. Feliz Navidad y Prospero ano nuevo! (prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!).