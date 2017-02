Buurhondje: Leen een hond uit de buurt

Aalsmeer/Uithoorn – Sinds afgelopen zomer is buurhondje.nl live. Buurhondje is met meer dan duizend leden een snel groeiend platform waar hondeneigenaren gekoppeld worden aan hondenliefhebbers uit de buurt. De eigenaar kan zo met een gerust hart een dag werken of een weekend weg, terwijl een lokale hondenliefhebber de hond leent en het plezier van een viervoeter ervaart. Buurhondje is opgericht door Lyte, een studente uit Amsterdam die graag af en toe met een hond op pad gaat maar zelf (nog) geen hond kan aanschaffen. Zij zag dat hondeneigenaren soms niet de aandacht aan hun hond kunnen geven die het verdient, bijvoorbeeld door werk of gezinsuitbreiding. Voor beide situaties wilde zij een oplossing vinden.

Meer dan uitlaatservice

Buurhondje.nl is geen normale uitlaatservice. Een uitlaatservice laat vaak veel honden tegelijk uit en brengt de hond terug zodra het uur erop zit. De lokale hondenliefhebbers -hondenmaatjes genoemd- geven persoonlijke aandacht en brengen tijd met de hond door puur omdat zij van honden houden. Veel hondenmaatjes hebben vroeger zelf een hond gehad maar kunnen nu niet voltijds voor een hond zorgen. Denk aan expats, senioren, studenten en gezinnen met kinderen. Het ‘delen’ van een hond zou zowel voor hen als de eigenaar een uitkomst zijn. Buurhondje biedt hondenbezitters op deze manier een persoonlijk alternatief om ervoor te zorgen dat hun hond niets tekort komt en andersom kunnen hondenmaatjes van het plezier van een hond genieten, ondanks dat ze er zelf geen kunnen aanschaffen.

Hoe werkt het?

Hondeneigenaren én hondenmaatjes kunnen zich aanmelden op www.buurhondje.nl. Een profiel is snel gemaakt. Daar kunnen leden hun locatie invullen zodat matches worden gevonden in hun eigen buurt. Met een premium lidmaatschap kunnen leden met elkaar afspreken waarmee de basis wordt gelegd voor wellicht een langdurige vriendschap. “Ik hoop dat de gemeenschappelijk liefde voor honden buurtbewoners nader tot elkaar kan brengen én ervoor kan zorgen dat mensen meer gaan bewegen in de buitenlucht. Als Buurhondje dat zou bereiken dan zou ik dat fantastisch vinden”, aldus Lyte.

Foto: Oprichtster Lyte (links) en helpende hand Lili.