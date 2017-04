Lachen om klucht ‘Privé voor 2’

Kudelstaart – De eerste voorstelling van de klucht ‘Privé voor 2’ brachten de acteurs en actrices van Toneelvereniging Kudelstaart afgelopen zaterdag 22 april. De aanwezigen werden getrakteerd op avondje heerlijke lol. ‘Privé voor 2’ gaat over een dame die het niet zo nauw neemt met de echtelijke trouw. Ze houdt er een ingewikkeld systeem op na om haar minnaars te kunnen ontmoeten.

Echter als de echtgenotes van de minnaars lucht krijgen van het overspel van hun mannen lijkt de situatie uit de hand te lopen. En dat liep het zeker. Het werd een avondje ongedwongen lachen!

Een aanrader om te bezoeken en dit kan nog. Op de zaterdagen 29 april en 6 mei spelen de leden van de Toneelvereniging nogmaals ‘Privé voor 2’ in het Dorpshuis van Kudelstaart. Het doek gaat op om 20.15 uur. Kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn te koop bij Gall & Gall in winkelcentrum Kudelstaart en bij bakkerij Vooges in de Zijdstraat in het Centrum.

Foto: www.kicksfotos.nl