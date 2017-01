Laatste werkdag groots gevierd

Aalsmeer – De laatste werkdag is vrijdag 30 december in Aalsmeer groots gevierd. In nagenoeg alle horecagelegenheden waren extra activiteiten om het publiek te trakteren op een gezellige middag en avond. In The Beach draaiden het bekende duo Kees en Marcel platen uit de jaren tachtig tot heden en de twee presenteerden een nieuwe generatie dj’s. Daan Markman mocht ook enige tijd achter de knoppen plaatsnemen en dit ging hem, volgens de bezoekers, bijzonder goed af. In het naastgelegen Centennial is ook een leuk feestje gevierd, evenals bij Vleghaar in het dorp waar jaarlijks een extra tent wordt neergezet. De laatste werkdag in Studio’s Aalsmeer gaf variatie met een optreden van de funk- en soulband Jamento en zanger Richard Hollands liet van zich horen. Ook heel goed bezocht. In café Sportzicht konden de bezoekers genieten van dj Michael Meijer.

Wie denkt dat de laatste werkdag viering een activiteit is van de laatste jaren heeft het mis. Zo’n veertig jaar geleden in het leven geroepen door toen Sportzicht-eigenaar Jan Zekveld. In zijn café kwamen en komen veel medewerkers van de Veiling en voor hen is de vrijdag voor oud en nieuw de laatste werkdag van het jaar. Meer en meer is deze gezellige afsluiting overgenomen door anderen en is inmiddels een massale viering in Aalsmeer geworden. Ook dit jaar weer prima verlopen, de bezoekers kwamen nagenoeg allen op de fiets of lopend. De ‘dikke’ rijen fietsen bij de horecazaken waren hier het bewijs van.

Foto: www.kicksfotos.nl