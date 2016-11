Laatste dag: Stem op idee Watertuinen

Aalsmeer - Het idee Watertuinen Aalsmeer van Stichting De Bovenlanden hoort bij de tien finalisten van Holland Call. Dit is een tweejaarlijks terugkerend initiatief van de provincie Noord-Holland om onbekend cultureel erfgoed aan de vergetelheid te ontrukken. De drie winnaars verdelen een pot van 25.000 euro om de plannen vorm te geven en dan is er nog de publieksprijs van 1000 euro. De Bovenlanden hoopt met de Watertuinen voor beide prijzen in aanmerking te komen en hoopt dan ook dat veel mensen op het idee stemmen, zodat in ieder geval de publieksprijs binnen gesleept wordt.

Het idee is om er een parkachtige omgeving aan te leggen waar binnen het hele jaar door van oudsher in Aalsmeer geteelde gewassen in volle bloei aan bezoekers getoond kunnen worden. De Bovenlanden ziet het als een mooie mogelijkheid om Cultureel erfgoed veilig te stellen en om toeristen kennis te maken met de geschiedenis van bloemen- en seringendorp Aalsmeer.

De tijd dringt, stemmen kan alleen vandaag (dinsdag 29 november) nog. De finale is op donderdag 1 december. De tien cultuurtoeristische producten worden gepresenteerd aan een publiek bestaande uit investeerders, ondernemers en professionals uit het netwerk van de provincie Noord-Holland.

Spreekt het idee Watertuinen Aalsmeer u/jou aan? Leg dan nu alles neer, ren naar de computer en stem via de site van De Bovenlanden (www.bovenlandenaalsmeer) of via de site van Holland Call. Doen hoor. Het kan een geweldige promotie voor Aalsmeer worden!

Foto: Het team van Stichting De Bovenlanden is klaar voor de promotie aanstaande donderdag 1 december. Succes!