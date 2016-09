Kunstroute, muziek en brommers

Aalsmeer – Het is weekend en dit betekent in Aalsmeer weer van alles te doen en te beleven. Zowel zaterdag 17 als zondag 18 september kan genoten worden van de Kunstroute Aalsmeer. Op liefst 23 bijzondere locaties, waarvan een groot aantal in het Centrum en op de Uiterweg, tonen meer dan 100 kunstenaars hun schilderijen, beelden, tekeningen, sculptures en sieraden. Ook treden er op diverse locaties bandjes en artiesten op. Ook de Bandbrouwerij (jonge Aalsmeerse musici) gaan van zich laten horen. De Kunstroute is beide dagen (gratis) te bezoeken tussen 12.00 en 17.00 uur. Onderdeel van de Kunstroute is het project ‘Aan Tafel’ van de Kunstploeg. In de Boomgaard aan Uiterweg 185 komt een lange tafel te staan met hierop ongeveer 250 hapjes, lekkernijen en maaltijden van klei. Om 14.00 uur is zaterdag de opening door wethouder Gertjan van der Hoeven van Cultuur. De Kunstroute wordt zondag in/bij Bacchus in de Gerberastraat afgesloten vanaf 16.45 uur met livemuziek.

Ook dit weekend:

* Zaterdag en zondag Gedichtentuin in het Boomkwekerskerkhof, hoek Stommeerweg en Gerberastraat geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

* Zaterdag postzegelruilbeurs in het Parochiehuis aan de Gerberastraat van 9.30 tot 15.00 uur.

* Zaterdag avondrit Aalsmeers Bromfiets Genootschap naar Amsterdam. Verzamelen vanaf 19.30 uur bij cafe Joppe in de Weteringstraat. De rit wordt gemaakt door zo’n vijftig oude, nostalgische bromfietsen. Kijkers welkom tussen 19.30 en 20.00 uur (vertrek) en bij terugkomst (ongeveer 23.00 uur).

En voor wie van livemuziek houdt:

Zaterdag 17 september: Band Blues 2 in Bacchus, Gerberastraat van 15.00 tot 17.00 uur. Optreden band Valium in cafe Joppe, Weteringstraat vanaf 21.00 uur.

Zondag 18 september: Belgische zanger en gitarist Guy Verlinde & Mighty Gator in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer vanaf 16.00 uur. Optreden Lounge Factory in Bacchus, Gerberastraat vanaf 16.45 uur.

Bioscoop Aalsmeer trakteert dit weekend op diverse films voor de jeugd en voor volwassenen, waaronder de nieuwe komedie Bridget Jones’s Baby.

Tips tot slot: EK Powerliften in De Bloemhof dit weekend. Hier ook zaterdag handbal: FIQAS Aalsmeer tegen Kras Volendam vanaf 19.15 uur en zaterdag en zondag wedstrijden tussen rond- en platbodems op de Westeinderplassen.

Fijn weekend!