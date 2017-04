Kunstpromenade met airbrush-werken

Aalsmeer – Gedurende de maand juni organiseert het Cultuurpunt Aalsmeer – in het kader van de maand van de amateurkunst – een openbare tentoonstelling in de Zijdstraat. Mede door het enthousiasme van Dea Kraan, lid van de adviesraad, hebben ruim dertig ondernemers hun spontane medewerking toegezegd. Voor de amateurs is het een fantastische gelegenheid om het werk ook buiten het atelier te tonen. In aanloop van de Zijdstraat Kunstpromenade zal het Cultuurpunt aan de hand van interviews extra aandacht besteden aan een deelnemende kunstenaar. Peter Klijn bijt het spits af.

Onwaarschijnlijke techniek

“Dat je dit met een verfspuit voor elkaar krijgt.” Peter Klijn hoort het regelmatig wanneer mensen zijn werk bekijken. Voor Peter zijn dat mooie complimenten waar hij heel blij mee is. Zijn airbrush-voorstellingen zijn van een onwaarschijnlijke techniek. Airbrush is tekenen zonder potlood en schilderen zonder penseel. Het gaat via een verstuiver die met een slang is aangesloten op een compressor. Het is een zeer ingewikkelde techniek die je niet zomaar beheerst. Het is heel specialistisch, vraagt veel geduld en een hoge concentratie. “Na anderhalf uur intensief werken is het even tijd voor wat anders. Ik zou best langer willen, maar het houdt dan gewoon op”, bekent de maker.

Atelier vol

Peter Klijn was als kind al dol op tekenen en schilderen. De voorbeelden haalde hij uit stripboeken of van bijzondere postzegels. “Ik wilde gewoon kijken wat ik kon.” Toen zijn leeftijd de dubbele cijfers bereikte, werd er ook geëxperimenteerd met verf totdat het dagelijks werk te veel tijd opeiste en er van schilderen niet veel meer kwam. Pas in 2000 werd de hobby weer serieus opgepakt, er was inmiddels veel belangstelling voor airbrush ontstaan. Drie jaar lang volgde hij lessen en inmiddels is hij in staat de meest ingewikkelde patronen en voorstellingen op papier te krijgen. Portretten worden uit de hand gemaakt, maar er wordt ook met zelfgemaakte sjablonen gewerkt. “Ja, er gaan heel wat uurtjes in zitten”, lacht hij. Voor de dunne lijnen werkt hij met spuitjes van 0.3 millimeter. Met een uiterste precisie wordt de transparante kleurenverf op het papier gespoten. De voorstellingen variëren van portretten, stripfiguren en vrije expressie tot motoren en auto’s. “Ik heb inmiddels een atelier vol met technisch materiaal. Ik houd van werken met mijn handen, van sleutelen aan auto’s en motoren en van airbrush!” Klijn weet zichzelf gelukkig nog steeds te verbazen met zijn creaties.

Heel benieuwd

Peter Klijn is blij met de kans die hij krijgt van het Cultuurpunt om gedurende de maand juni zijn werk te tonen. “Ik ben heel benieuwd wat de mensen er van vinden.” Het werk van Peter Klijn zal te zien zijn in de etalage van Gentlemen’s Place. Zijn website is airbrush.pklijn.nl.