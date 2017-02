Wandeling Centrum langs kunst(kasten)

Aalsmeer – Architectuur, kunst, musea; het centrum van Aalsmeer heeft het allemaal. Tijdens een speciale Kunst(kast)wandeling op zaterdag 11 maart wordt het dorp vanuit kunstzinnig perspectief bekeken.

Aalsmeer is rijk aan kunstobjecten in de openbare ruimte. Het dorp heeft panden met bijzondere architectuur en beelden van diverse kunstenaars. Denk aan Flora bij het gemeentehuis, het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat of de Paardendief op het Molenplein. Sinds 2015 wordt de kunstverzameling in Aalsmeer gestaag uitgebreid met zogenaamde ‘kunstkasten’. In dit project worden de nogal eentonige elektriciteitskasten die her en der in het dorp staan door lokale kunstenaars omgetoverd tot ware kunstobjecten.

De kunstkasten zijn niet alleen een verrijking van de omgeving, ze zijn ook een nadere blik waard. Zij vormen dan ook de rode draad in een zogenaamde ‘kunst(kast)wandeling’ in Aalsmeer-Centrum op zaterdag 11 maart. Deze wandeling wordt georganiseerd door het project Kunstkast en het VVV-agentschap in Aalsmeer.

Kennismaken met kunstwerken

Deelnemers aan de wandeling maken in ongeveer anderhalf uur kennis met de kunstwerken en de verhalen erachter. Onderweg wordt stilgestaan bij een aantal kunstkasten, maar ook bij bijzondere beelden en gebouwen in de dorpskern. Gids van deze wandeling is Giovanni Margaroli, één van de initiatiefnemers van Kunstkast. De wandeling op 11 maart begint om 15.00 uur bij het atelier van Carla Huson op het Stokkeland en eindigt in het unieke Huiskamermuseum van Janna van Zon aan de Van Cleeffkade. Inschrijven is vanaf heden mogelijk via info@beleefaalsmeer.nl en bij het VVV-agentschap in het Boekhuis, Zijdstraat 12. Deelname kost 2,50 euro. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Foto: Kunstkast beschilderd door Michael Glanz.