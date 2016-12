Kunstgrasvelden blijven in De Ronde Venen

Verenigingen in De Ronde Venen blijven van de kunstgrasvelden met rubberkorrels gebruikmaken om te sporten. Dat is woensdag 21 december afgesproken in een overleg tussen sportverenigingen en gemeente. Het RIVM concludeerde eerder deze week na onderzoek dat het verantwoord is om op de velden te sporten en dat het gevaar voor de gezondheid ‘praktisch verwaarloosbaar’ is. Op basis van het onderzoek concluderen ook GGD en KNVB dat er veilig op de velden gespeeld kan worden

In het overleg op woensdag 21 december hebben de verenigingen de lijn onderschreven die door de gemeente is uitgezet na het verschijnen van het RIVM-rapport. Die houdt in dat de komende tijd de rapporten nader worden bestudeerd en de reacties van sporters en vooral ouders van kinderen worden verzameld. Ook wordt naar alternatieven gekeken voor het geval er aanleiding is tot vervolgacties. De sportverenigingen blijven van de kunstgrasvelden gebruikmaken om te sporten.