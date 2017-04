Kunstavontuur voor kinderen in Mijdrecht

Mijdrecht – Tijdens etalageroute ‘Shopping Mijdrecht Schilderachtig’ gaan kinderen, voorafgaand aan KunstRondeVenen, op speurtocht langs werken van lokale kunstenaars. ‘Een kleurrijke fantasie is een verrijking van het leven.’

‘Shopping Mijdrecht Schilderachtig’ is een samenwerking tussen Shopping Mijdrecht en KunstRondeVenen. Vanaf 12 mei is in zo’n dertig etalages in het centrum van Mijdrecht een kunstwerk te zien van een van de deelnemers van KunstRondeVenen. Tot en met het kunstweekend van 27 en 28 mei kunnen kinderen een route langs de kunstwerken afleggen. Van elk werk noteren ze wat ze erin zien. Hiermee willen Shopping Mijdrecht en KunstRondeVenen kinderen laten kijken en nadenken over kunst.

Altijd prijs

Interimvoorzitter van Shopping Mijdrecht Paul Reurings senior: ,,Een kleurrijke fantasie is een verrijking van het leven. Bij de abstracte werken is het helemaal leuk en verrassend om te horen wat kinderen erin herkennen. Foute antwoorden zijn er niet, dus krijgt elk kind dat zijn of haar antwoordvel compleet inlevert een prijsje mee naar huis.” Ook voor ouders en grootouders is de etalageroute de moeite waard, want het biedt vast een aardig voorproefje van het complete werk van het complete werk van bijna 70 beeldende kunstenaars dat tijdens KunstRondeVenen geëxposeerd wordt. Binnenkort komt de organisatie van de etalageroute met meer informatie over welke winkels meedoen, waar je de route kunt downloaden en waar kinderen hun antwoordvel kunnen inleveren.

Sponsors

Sponsors

KunstRondeVenen zoekt nog sponsors. Financiers worden, indien gewenst, vermeld op de website en afhankelijk van het bedrag ook met logo op de posters en routefolder. Alle sponsors worden uitgenodigd voor de feestelijke opening op vrijdagavond 26 mei. Daar maken zij kans op een prijs, beschikbaar gesteld door enkele kunstenaars. Voor informatie over sponsoring, neem contact op met Henny Woud via hwoud@dmail.nl of 0297-264198. Om een donatie te doen,ganaar http://www.kunstrondevenen.nl/contact/sponsorformulier-2017/