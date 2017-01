Kunst en theater in jarige Sous Terre

Aalsmeer – Aanstaande zondag 8 januari wordt in galerie Sous Terre een bijzonder schaakspel onthuld. De koningen, paarden en pionnen zijn gemaakt door kunstenares Marianne Houtkamp. Haar beelden van Afrikaanse vrouwen oogsten bij velen bewondering. Ook bij eigenaar Nol de Groot van Sous Terre. De opening met muziek is om 13.00 uur en belangstellenden zijn welkom.

Tijdens deze gelegenheid zullen Peter van Eick (directeur van het Crown Theater) en Janna van Zon (eigenaresse van het Huiskamermuseum) hun plannen presenteren voor een jaar lang activiteiten in de galerie in de pompkelder van de Watertoren. Sous Terre is namelijk tien jaar gevestigd in Aalsmeer en dit is een groot feest waard. Nol de Groot heeft voor dit jubileum contact gezocht met de twee en de organisatie aan hen uit handen gegeven.

Peter en Janna hebben samen met Aziz Rabath, Tobias en Trudy Rothe en Karina San Team Aalsmeer gevormd en zijn aan de slag gegaan met het jubileumprogramma. Kunst en theater wordt samengevoegd en verwacht veel spektakel. Vanaf 11 februari Carnavale Dell’ Arte met beelden van onder andere Robert Webster, een gemaskerd bal en een optreden van Opera Familia. Vanaf april ‘Doeken van sterren’ met schilderijen en beelden van bekende Nederlanders uit de film-, theater-, kunst- en schrijverswereld.

Stoel aan de Poel

Ook gaat Sous Terre inhaken op het Aalsmeer Flower Festival in juni en is de onthulling van een bijzonder kunstwerk. Een vier meter hoge stoel, die uitkijkt over de Westeinder. Peter en Janna hopen dat de ‘stoel aan de Poel’ een grote publiekstrekker wordt voor toeristen, bruidsparen en (sport)teams. Het Aalsmeer Flower Festival wordt in Sous Terre heel bloemrijk, met vooral bloemen op kunst. Er gaat een schilderij met bloemen met op de achtergrond de kleuren van de Aalsmeerse vlag gemaakt worden. Kunstenaar Bert Wouters heeft hiervoor al opdracht gekregen.

Natuurlijk gaat Sous Terre inhaken op Vuur en Licht op het Water, open Monumentendag en de Kunstroute tijdens de eerste drie weekenden in september. Op 16 en 17 september staat een grote kunstbeurs op het programma met in samenwerking met KCA een brunch-concert met een optreden van het Amstelland Gospel Choir.

Flower Art Museum

Sowieso wil Team Aalsmeer galerie Sous Terre betrekken bij allerlei activiteiten in Aalsmeer en samenwerken met onder andere de Historische Tuin, de Watertoren en andere organisaties ter promotie van ‘bloemendorp aan het water’. Uiteindelijke doel is het openen van het blijvende Flower Art Museum in de galerie met kunst (schilderijen en beelden) geinspireerd op bloemen. De opening hiervan staat gepland in 2018. Peter en Janna: “We pakken niet gelijk groots uit, maar we bouwen het op, van klein naar groot. We willen laten zien dat met een low budget veel bereikt kan worden.”

Donderdag 12 januari in de krant meer over het jubileumjaar van galerie Sous Terre en de plannen van Team Aalsmeer voor dit feestjaar.

Op bijgaande foto het enthousiaste duo Janna van Zon en Peter van Eijck.