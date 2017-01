Kunst, cabaret en muziek dit weekend

Aalsmeer – Het weekend is begonnen en in Aalsmeer is weer van alles te beleven en te zien. De Werkschuit houdt open huis zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur. De stichting biedt creatieve cursussen (schilderen, tekenen, breien en haken en onder aandere boetseren) voor jong en oud. Voor kinderen zijn er extra activiteiten. De Werkschuit is gehuisvest in het gebouw in de Baccarastraat.

Het weer is niet echt geweldig, maar binnen-activiteiten zijn er genoeg. Het is het laatste weekend van de expositie ‘Toegepaste kunst’ in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Binnen stappen (gratis) kan zaterdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Een aanrader is ook de expositie met beelden van Marianne Houtkamp in galerie Sous Terre tegenover de watertoren aan de Kudelstaartseweg. Heerlijk om in de voormalige pompkelder rond te dwalen met ook prachtige glaskunst. Open op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. En voor wie zondag gaat, kan aan de overkant de watertoren binnen stappen en gaan genieten op grote hoogte van het uitzicht. Publiek is welkom tussen 13.00 en 17.00 uur.

Bacchus trakteert vanavond (zaterdag 14 januari) op cabaret. Genieten kan van de voorstelling van Jan van Maanen ‘Voor Alles’. De aanvang is 21.00 uur. Adres: Gerberastraat. Voor wie van darten houdt: Poel’s Eye organiseert zaterdagavond een koppeltoernooi in het Dorpshuis van Kudelstaart. Inschrijven kan tot 20.00 uur. En wie wordt de biertap-kampioen? De jaarlijkse biertapwedstrijd wordt gehouden in cafe Sportzicht in de Sportlaan. Aanvang is 20.00 uur en natuurlijk is publiek welkom.

Zondag brengt een zevenkoppige band een eerbetoon aan de onlangs overleden zanger George Michael. Meezingen mag! Het optreden begint om 16.00 uur. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer. In Studio’s Aalsmeer ontvangen Bob en Gon Sven Ratzke en Fay Lovski en vele gasten. Zo goed als zeker ‘volle bak’, maar wie weet is er nog een plaatstje vrij… Aanvang is 15.30 uur. En om 20.00 uur begint de finale van de talentenjacht ‘De Stem van de Bok’. Vier kandidaten (Jan Evert, Tamara, Kirsten en John) gaan zingend strijden om de hoogste eer. Adres is Dreef 5. Naar de film in Aalsmeer behoort ook tot de mogelijkheid. Bioscoop Aalsmeer in de Studio’s biedt een scala aan films voor alle leeftijden.

Fijn weekend!