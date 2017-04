‘Kroonjuwelen’ in de Historische Tuin

Aalsmeer – 2017 is het Jaar van de Botanische Tuinen. In 25 botanische tuinen, waaronder de Historische Tuin Aalsmeer, opent op 22 april de tentoonstelling ‘Kroonjuwelen’. Deze tentoonstelling is het eerste deel van een publieksprogrammering waarbij de collecties van alle tuinen op innovatieve wijze worden ontsloten. Speciaal voor deze tentoonstelling is een app ontwikkeld: Hortus Chat waarop de collecties van de tuinen online te raadplegen zijn. Bij het Jaar van de Botanische Tuinen hoort een nieuwe identiteit, waarin de tuinen naar voren treden als Hortus Botanic Guardians: hoeders en poortwachters van biodiversiteit. Meer informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Veiling, Seringen enten en buxus knippen

De Historische Tuin presenteert ook dit weekend diverse activiteiten in het kader van het Jaar van de Botanische Tuinen. Tot en met aanstaande zondag 9 april is in het tuinbouwmuseum in het Centrum een tentoonstelling te zien over platbodems. Zaterdag 8 april wordt om 15.00 uur de eerste veiling in het nieuwe seizoen gehouden. Eerst is er om 13.30 uur een demonstratie Seringen enten. Op zondag 9 april zijn er tussen 13.30 en 15.30 uur demonstraties Seringen enten en Buxus knippen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Er zijn ook diverse planten en boompjes te koop. De Historische Tuin, ingang via de ophaalbrug op het Praamplein, is zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.