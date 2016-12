Krakers krijgen klappen

Aalsmeer - Op dinsdag 13 december om twee uur in de middag kreeg de politie een melding dat twee mannen een leegstaand pand aan de Mr. Jac. Takkade gingen kraken. De woning staat al vele jaren leeg en verkeert in slechte staat. Lang hebben de krakers niet kunnen doorbrengen in hun onderkomen. De volgende dag, woensdag 14 december, om zes uur in de avond kwam één van de eigenaren verhaal halen. Hij was de krakers met een koevoet te lijf gegaan. Ook de ter plaatse gekomen agenten werden aangevallen door de boze eigenaar. De man, een 60-jarige Hoofddorper, is overmeesterd en aangehouden. De man is ter afkoeling in de cel gezet. De volgende dag, donderdag 15 december, om vijf uur in de middag is hij heen gezonden. Er is proces-verbaal opgemaakt.