Korte film over Noord-Holland

Streek - De Stichting Landschap Noord-Holland viert haar tachtigste verjaardag. Een mooi moment om alle Noord-Hollanders te laten zien hoe bijzonder de Noord-Hollandse natuur eigenlijk is! Daarom is een korte film gemaakt die kijkers meeneemt op een reis door de provincie. Natuurlijk met het doel vervolgens iedereen naar buiten te lokken om die prachtige natuur ook echt te beleven. De korte natuurfilm is te zien op de website www.landschapnoordholland.nl. Indrukwekkende luchtopnamen worden afgewisseld met close-ups van dieren en planten. Ook mensen spelen een hoofdrol. Als vrijwilliger, boswachter of liefhebber; ieder geniet van de natuur op zijn of haar manier. Van de wadden en duinen in de kop van de provincie tot de vogelrijke weilanden bij Amsterdam en de fraaie landgoedbossen in Zuid-Kennemerland.

Opgericht door notabelen

Schrijver en natuurbeschermer Jac. P. Thijsse was in 1936, samen met Pieter van Tienhoven en andere notabelen en prominenten, één van de oprichters van ‘het Noord-Hollands Landschap’. In 1940 volgde de aanschaf van het eerste natuurgebied; het prachtige stinsenbos Het Wildrijk in Sint Maartensvlotbrug dat destijds werd bedreigd door kap. Sindsdien is het aantal natuurgebieden uitgegroeid tot totaal 96 met een oppervlakte van 4.500 hectare verspreid over de hele provincie. Daarbij horen ook veel landhuizen, monumentale woningen, forten en eendenkooien.

Natuurliefhebbers

Het werk van Landschap Noord-Holland wordt voor een groot deel mogelijk gemaakt door de financiële steun van natuurliefhebbers. De koop van het eerste natuurgebied Het Wildrijk werd volledig gefinancierd door donaties, toen een bedrag van 20.000 gulden. Pure crowdfunding dus! En zo gaat het eigenlijk nog steeds. In 2014 werd via een publieksactie meer dan 120.000 euro opgehaald om 15 hectare weidenatuur bij ’t Zand te kopen. En op dit moment voert de stichting een actie voor aankoop van extra gronden in de Zandpolders bij Callantsoog. Dankzij dit soort giftacties, al het werk dat duizenden natuurvrijwilligers doen en de jaarlijkse donatie van 33.000 Beschermers maakt Landschap Noord-Holland de provincie telkens een stukje mooier.

Investeren in natuur

De film eindigt met een oproep om Beschermer te worden. Want het mooi houden van de provincie is niet vanzelfsprekend! Hiervoor is de steun van natuurliefhebbers, recreanten en andere gebruikers van de natuur onmisbaar. Iedereen kan meedoen. Beschermer worden is al mogelijk vanaf 2,50 euro per maand. Via de website www.landschapnoordholland.nl/beschermer is een aanmelding zo geregeld.