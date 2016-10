Korfbal: D1 van VZOD kampioen!

Kudelstaart - Iedereen van de D1 van korfbalvereniging VZOD begon afgelopen zaterdag best zenuwachtig aan de wedstrijd, want het was een kampioenswedstrijd. Er werd ondanks dat lekker gespeeld en langzaam kwam iedereen in het spel, zeker toen de 1-0 werd gescoord. Na een strafworp tegen werd het 1-1. Daarna kwam er een afstandsschot van de tegenpartij en was het 1-2. In rust was de achterstand opgelopen tot 1-3. In de kleedkamer was de motivatie even erg laag, maar na een opbeurende speech van de coach werd alle moed bij elkaar geraapt: “We gaan er voor.” Na rust werd het al snel 2-3 en na 10 minuten gespeeld te hebben in de tweede helft werd het 3-3. Toen scoorde echter de tegenpartij en werd het weer 3-4. Na een mooie aanval werd dit snel teniet gedaan en was de stand weer gelijk: 4-4. Heel spannend! Vijf minuten voor tijd kreeg de tegenstander twee kansjes en benutte deze ten volle. De uiteindelijke eindstand: 4-6. Er is hard geknokt door de jongens en meiden, maar winst zat er niet in. Ondanks dit verlies, mag de D1 zich kampioen noemen. Het goede spel en veel andere wel gewonnen wedstrijden dit seizoen heeft deze mooie eerste plaats opgeleverd!