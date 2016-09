Korendag voor KWF wordt groot spektakel

Aalsmeer - Zondag 2 oktober zullen er, naast het Amsterdams Grachtenkoor bestaande uit honderdtwintig zangers, nog twintig andere koren uit heel Noord Holland meedoen aan de KWF Korenmarathon in Studio’s Aalsmeer. Ook een Grieks koor met bouzouki begeleiding zal van de partij zijn. De organisatie is verheugd met de inschrijving van zoveel koren van verschillende soorten koormuziek. Er zingt een koor bestaande uit zeven jonge dames; The Griffin Girls, er is een koor van tien personen genaamd S.O.L., maar ook treden Soundsation, Vivace, het Bingdingkoor, de Brulboeien en Denk aan de Buren uit Aalsmeer op. Verder zijn er twee koren uit Uithoorn te beluisteren, vijf koren uit Amstelveen en koren uit Purmerend, Castricum, Alkmaar, Nieuw Vennep, Assendelft en Weteringbrug. Alle koorleden komen hun beste zangkunsten ten gehore brengen. Het programma is van ’s morgens 11.00 uur tot ’s middags 17.00 uur en is op vier locaties in de Studio’s te aanschouwen, te weten, The Club, de theaterzaal, DownTown en de Pianobar. Het wordt een prachtig evenement.

Meezingfinale

Het laatste half uur zal er in de grote theaterzaal een ‘Meezing-finale’ gehouden worden waaraan in elk geval al tweehonderdveertig koorleden hun medewerking voor hebben toegezegd. Als daarbij opgeteld nog eens de stemmen van koorleden die zijn gebleven meedoen aan deze geweldige finale dan zullen de muren van het Theater schudden. Na deze ‘Meezing-finale’, waar uiteraard ook de bezoekers kunnen meezingen, zal het eindbedrag van de opbrengst van het evenement worden overhandigd aan een vertegenwoordiger van het KWF. Vervolgens wordt dat bedrag doorgeven aan Dokter Fijneman, die het op zijn beurt zal gebruiken voor verder onderzoek naar darmkanker. Het belooft een groot spektakel te worden en er zijn nog kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar tot vrijdagavond voor tien euro per stuk bij het Boekhuis, Primera in Oosteinde en Gall&Gall in Kudelstaart of via de website. Aan de kassa van het theater zal een kaartje 12 euro vijftig bedragen. Kinderen krijgen korting. Meer informatie over deze bijzondere korendag is te vinden op de website www.kwfaalsmeer.nl/korenmarathon

Door Miranda Gommans