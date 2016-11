Koos Alberts awards voor Aalsmeerse

Aalsmeer - Zangeres Sasja Brouwers heeft de Koos Alberts awards gewonnen voor de provincie Noord Holland. De uitreiking was afgelopen zondag 13 november. Een belangrijke onderscheiding, omdat het een prijs is dat door fans is gekozen. De Aalsmeerse zangeres schrijft op Facebook het volgende aan haar fans: “Ik ben trots, voldaan, moe, gelukkig en voel me gezegend. Ontzettend veel reacties op instagram, facebook, twitter en snapchat. Heb enorm de drang om iedereen persoonlijk te bedanken. Ongekend hoeveel lieve felicitaties en lieve woorden. Vooral ‘het is je zo vreselijk gegund’ doet me zo ontzettend veel. Dank jullie wel, heel veel liefs van mij. Ik hou van jullie.” Namens de lezers en het team van de Meerbode: Sasja gefeliciteerd!