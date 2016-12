Aalsmeer – Vandaag, zondag 18 december, is het koopzondag in Aalsmeer. Zowel in het Centrum als in de Ophelialaan opent een groot aantal winkels de deuren en worden leuke aanbiedingen aangeboden.

In de Ophelialaan nodigen de ondernemers publiek uit om te komen proeven, drinken, beleven en te genieten. Er zijn diverse hapjes en drankjes.

De ondernemers in het Centrum bieden allerlei koopjes en kortingen aan. De actie om een aankoop terug te winnen, geldt ook zondag. Registreer alle december-kassabonnen op www.meeraalsmeer.nl en win een aankoopbedrag terug.

De koopzondag in het Centrum en in de Ophelialaan is beiden van 12.00 tot 17.00 uur. Uiteraard hopen vele ondernemers dat inwoners in hun ‘eigen’ dorp komen shoppen. Hoe meer bezoekers, hoe gezelliger het is!

Foto: De kerstbanieren in het Centrum.