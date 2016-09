Koninklijke onderscheiding voor brandweerman Theo Kuijlenburg

Wilnis. Theo Kuijlenburg uit Wilnis heeft zaterdagavond 17 september tijdens de korpsavond van de brandweerpost Wilnis in een feestelijke sfeer een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Sinds de jaren ’80 is Theo Kuijlenburg in verschillende functies bij de brandweer actief geweest. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze Onderscheiding werd bij hem opgespeld door burgemeester Maarten Divendal.

Wilnisser Kuijlenburg (1956) is sinds 1984 als vrijwilliger verbonden aan de brandweer in zijn woonplaats. Als hoofdbrandwacht is hij na 32 jaar nog steeds gepassioneerd en gedreven als het om brandweerzaken gaat. Als oefencoördinator bewaakte hij de laatste jaren de geoefendheid van de post in Wilnis. Tijdens spannende momenten – bijvoorbeeld bij branden met slachtoffers en personen die bekneld zaten in een auto – verleende hij niet alleen hulp, maar had hij ook nadrukkelijk oog voor zijn jongere collega’s. Als hij spanning bij hen bemerkte, dan sprak hij daarover met hen. Op die manier zorgde hij voor een informele en collegiale opvang bij emotionele gebeurtenissen. Met zijn werkwijze heeft hij ruim dertig jaar een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van de brandweerpost in Wilnis. Mede door deze verdiensten heeft het de Koning behaagd hem te benoemen als Lid in de Orde van Oranje Nassau.