Kudelstaart – De jaarlijkse koningsverschieting bij HBV Target werd dit jaar verschoten op 26 januari. Deze jaarlijkse wedstrijd om te bepalen wie in zijn of haar klasse de beste is brengt telkens de nodige schutters op de been. Op deze avond wordt er bepaald wie zich het komende jaar koning of koningin van de vereniging mag noemen. In de recurveklasse heren was Johan Ruhe voor de derde achtereenvolgende keer koning waardoor hij zich nu zelfs keizer mag noemen.In deze klasse werd Gerlof Verdel tweede en wist Cor de Jong de derde plaats te veroveren.

Bij de dames mag Lisette Kuipers zich koningin noemen en Michelle van Dam en Amber Coppens mogen met haar mee als hofdames. Bij de houtschutters, de meest authentieke vorm van handboogschieten was Fedor Boere de beste schutter. Fedor mag zich een jaar lang hertog noemen en als onderdanen neemt hij Jos de Vries en Ynske den Haan mee.

Bij de zwaarste klasse, de compoundklasse was er vooraf al de nodige stemmingmakerij. Marco Jongkind, een aanstormend talent in deze klasse probeerde vooraf aan de wedstrijd met allerlei opruiende app’s de zaak op scherp te zetten. Echter, tijdens de wedstrijd bleek dat de jarenlange ervaring van de andere schutters voldoende effectief bleek om Marco achter zich te houden. Concentratie en wilskracht waren hierbij doorslaggevend. De winnaar van deze compoundklasse werd Brandon Vijzelaar met in zijn kielzog Jaap Verbruggen en Jos van ’t Schip.

De winnaars zullen zich het komende jaar moeten meten met de winnaars van andere verenigingen in het land. Meer weten over de handboogsport in de regio: www.hbvtarget.nl