Konijnen en kippen in Wellantcollege

Aalsmeer - Geïnteresseerd in konijnen, cavia’s, sierduiven of (kriel)kippen? Dan is dit echt iets voor jou! In het Wellantcollege komen fokkers met verschillende soorten rassen konijnen en kippen bij elkaar. Er zijn zowel grote als kleine rassen te bekijken. Deze kleindieren tentoonstelling wordt vandaag, donderdag 10 november, om 19.30 uur officieel geopend en is te bezoeken op vrijdag 11 november van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag 12 november van 10.00 tot 16.00 uur. Er vindt ook een keuring van de dieren plaats, deze is niet toegankelijk voor publiek. Het Wellantcollege MBO is gevestigd aan de Linnaeuslaan 2. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Aalsmeerse konijnen- en pluimvee vrienden.