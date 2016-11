Komische revue rond ‘De zwarte zwaan’

Kudelstaart - Het is stil in het buurthuis, de nacht daalt als een donkere deken over het gebouw. In het licht van de maan zie je het stof dansen boven de bar. De geur van verschaald bier wordt begeleid door de vage geur van bitterballen. Een stok kaarten ligt achteloos op het pluche kleedje van de oude tafel waarop de kunstbloemen langzaam hun kleur verliezen. De oude klok tikt moeizaam de nachtelijke uren weg. Voelt u de sfeer van buurthuis De zwarte zwaan? Beheerders Sjaan en Door doen hun best om het buurthuis draaiend te houden en het personeel helpt allemaal mee. Echter tevergeefs zo lijkt het, want meneer Tutjes van de gemeente doet zijn best om de boel te sluiten om dan zijn eigen plannen waar te maken. Maar Sjaan en Door weigeren het om zich zo maar over te geven, er wordt een reddingsplan gemaakt en u gaat het allemaal mee beleven. Misschien hebben ze zelfs uw hulp nodig. Het wordt ‘D`r Op of d`r Onder’. Dit jaar zal de revue voor het eerst een feestelijke opening krijgen door middel van een heuse gala-avond en wel op vrijdag 11 november. Ook op zaterdag 19, vrijdag 25 en zaterdag 26 november krijgt u de kans een avond vermaak mee te beleven in het Dorpshuis van Kudelstaart. Om 19.30 uur gaan de deuren open en de voorstelling begint om 20.15 uur.

Voorstelling voor ouderen

Voor leden van ouderenvereniging OVAK wordt de revue ten tonele gebracht op woensdag 16 november vanaf 14.00 uur. Zaal open om 13.15 uur. Leden van OVAK kunnen voor informatie en het reserveren van entreekaarten uitsluitend telefonisch terecht bij Wim Veelenturf tel. 0297-329359 en Herman Beunder tel. O297-320774. Om zeker te zijn van een kaartje voor de avondvoorstellingen kan telefonisch bij Lia Bon gereserveerd worden via 06-22410451. Kaarten zijn ook te koop bij Gall & Gall in Kudelstaart en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat.