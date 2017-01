Aalsmeer – Verstandelijk beperkt? Kom werken tijdens DownTown Ophelia. Een baan, een stageplek of een weekendbaantje. Voor de meesten heel vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Voor sommigen is het moeilijk om werk te vinden en zeker werk waarover je altijd al gedroomd hebt. Maar daar gaat Stichting DownTown Ophelia samen met de winkeliersvereniging Ophelialaan Aalsmeer voor één dag verandering in brengen. Zij willen laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking ook talenten voor de arbeidsmarkt hebben en hopen daarmee de ogen van vele ondernemers te openen. Op zaterdag 18 maart wordt DownTown Ophelia georganiseerd in de Ophelialaan. Heb je een verstandelijke beperking en lijkt het je leuk om die dag te helpen en werken in de winkels en horeca, bij de kappers, op de braderie, bij de radio, de workshops of de spelletjes of mee te zingen en dansen bij de optredens? Vul dan het aanmeldformulier in dat op de website www.downtownophelia.nl staat. Daar kunnen ook voorkeuren opgegeven worden. Laat je talenten zien en kom werken.