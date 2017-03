Kom in de Kas aan Meerlandenweg

Amstelland – Zaterdag 1 en zondag 2 april vindt het jaarlijkse Kom in de Kas plaats. Dit keer heeft de kom in de kas comité gekozen voor het tuinbouw gebied aan de Meerlandenweg in Amstelveen. Een gebied wat ligt tegen Westwijk aan. Een achttal bedrijven hebben toegezegd de deuren van hun kwekerijen open te zetten, zodat de consument kennis kan maken met hun fraaie producten. Bij E-corridors worden groene planten gekweekt die naast snelwegen, maar ook in de bebouwde kom een belangrijke rol spelen bij het opvangen van fijnstof. Het maakt de lucht een stuk schoner en het bedrijf is flink groeiende en werkt zo mee aan een veel beter milieu. Bij Florijn worden Bouvardia’s gekweekt. Er zijn niet veel kwekerijen in Nederland die deze bloem kweken, dus deze kwekerij moet je zeker bezoeken. Jammer is dat deze kwekerij alleen zaterdags geopend is. Wil je heel veel kleuren zien dan moet je binnen lopen bij Schouten Opti-Fleurs. De kleurenpracht van de Gerbera’s is een lust voor het oog. Bij Hollander staan de eerste Hortensia’s in bloei en kunnen kinderen naar hartenlust een plantje oppotten en deze mee naar huis nemen. Bij Aphrodite staat de Phalaenopsis. Wie heeft ze niet in huis? Deze prachtige zeer lang houdbare plant vindt je in heel veel huiskamers terug. Hier zie je ze in alle maten en kleuren. Bij BW Orchids kom je de pot Cymbidium tegen. Een prachtige Orchidee, die vroeger veelvuldig in bruidsboeketten werden verwerkt. Ook vindt je hier de horeca, waar je onder genot van een kopje koffie met appeltaart even kunt uitrusten. De kinderen kunnen zich ondertussen vermaken op het springkussen. En de medewerkers van Chimpie Champ uit Aalsmeer schminken de kinderen in de mooiste kleuren. Wanneer je bij Ruhe naar binnen loopt kom je in de groene wereld van varens terecht. Een prachtig product die het goed doet als solitaire plant, maar je komt ze ook veel tegen in plantenbakjes.

Bij de Boer zie je een product wat eigenlijk thuis hoort in de Bollenstreek, Calla’s. Een prachtige bloem die elke vaas met bloemen een apart karakter geeft. Naast de Calla’s kweekt deze kweker ook Hortensia’s. Een bezoek aan dit gebied is zeker de moeite waard. De toegang is gratis en het gebied is eenvoudig bereikbaar met de fiets. Wilt u met de auto komen, parkeer dan uw auto bij de Bloemenveiling. Van daar wordt u met gratis vervoer naar het gebied gebracht. Zowel zaterdag 1 als zondag 2 april is het gebied geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Foto: Groente en fruit proeven tijdens Kom in de Kas in 2016.