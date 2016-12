Kom in actie voor Hersenstichting

Aalsmeer – In Nederland zijn er zo’n 260.000 mensen die lijden aan dementie. Dat aantal zal in de komende jaren explosief stijgen. De cijfers zijn schrikbarend; één op de drie vrouwen en één op de zeven mannen krijgt uiteindelijk dementie in het leven. Hoe ouder hoe groter de kans op dementie. Iedereen kan door deze vreselijke ziekte worden getroffen. Dementie tast niet alleen het geheugen aan. De ziekte verwoest het leven van de patiënt én zijn omgeving. Er moet een oplossing komen! Dementie is nu nog niet te genezen. Nog niet. Door onderzoek weet men inmiddels dat eiwitstapeling in de hersenen een rol speelt bij verschillende vormen van dementie. Deze stapeling speelt ook een rol bij bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson en Multiple Sclerose. Meer onderzoek is nodig om grote doorbraken in hersenonderzoek mogelijk te maken. De Hersenstichting zet alles op alles om gezonde hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en betere zorg voor hersenpatiënten te krijgen. Helpt u mee door in de eerste week van februari enkele uren te collecteren? Kom ook in actie en word nu collectant. Voor meer informatie of direct aanmelden kijk op www.hersenstichting.nl of stuur een mail naar collecte@hersenstichting.nl. Tijdens kantooruren kan gebeld worden naar 070–3604816.